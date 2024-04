Com sangue no rosto, homem é encontrado sem vida pela irmã no Noroeste

Joval Leal Machado, de 57 anos, foi encontrado sem vida pela irmã depois de não dar notícias por três dias. Ele morava na Rua Dom João VI, localizada no Bairro Jardim Noroeste, em Campo Grande, e foi achado durante o começo da noite de domingo (7).

Segundo o boletim de ocorrência, a família falou com a vítima a última vez no dia 5 de abril, não tendo mantido mais contato com Joval desde então. Preocupada com o sumiço do irmão, a mulher foi até o imóvel onde ele morava.

Porém, ao chegar ela encontrou o porão fechado. A mulher pediu então para um rapaz, que a acompanhava, para pular o muro. Já dentro do quintal, ele conseguiu abrir uma janela e visualizar o corpo caído ao solo com sangue coagulado na face.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado para ir até o local, mas as equipes puderam apenas constatar o óbito da vítima. A residência não tinha sinais de arrombamento e a princípio, a vítima não apresentava sinais de que teria sido agredida.

No entanto, durante a vistoria da Perícia Técnica e da Polícia Civil, foi possível encontrar marcas de sangue na cozinha, sala, quarto e banheiro, além de uma camisa com marcas de sangue pendurada no varal.

Diante da situação, o caso foi registrado como morte a esclarecer na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também