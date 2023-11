Com simulacro, homem é detido pela GCM após ameaçar ex-mulher no Centro-Oeste

Cleiton Anuário de Castro, de 29 anos, foi detido em flagrante pela Guarda Civil Metropolitana, na noite deste domingo (12), instantes após ameaçar sua ex-mulher, de 29 anos, com um simulacro no Jardim Centro-Oeste, em Campo Grande. Ele também teria quebrado a restrição de aproximação por meio de medida protetiva que a vítima tinha contra o acusado.

Segundo divulgado pela GCM, a mulher relatou que seu ex-companheiro desrespeitou a medida protetiva e apareceu no local apontando uma arma de fogo - que logo depois seria descoberto ser um simulacro -, fazendo ameaças e teria posteriormente deixado o local.

A vítima relatou para onde o suspeito teria ido e quais eram as características tanto dele, como do veículo em que ele estava. Em rondas pelo bairro, os guardas encontraram Cleiton parado na rua Leolina Dias Martins e logo foi feita a abordagem no rapaz e no automóvel.

Foram encontrados no veículo, o simulacro para ameaçar a vítima, porção de maconha e um celular. Durante a checagem, os guardas visualizaram que havia um mandado de prisão em desfavor do suspeito, além do veículo, um Chevrolet Corsa, estar com a documentação vencida por mais de dois anos.

O acusado foi detido e encaminhado para a delegacia de plantão. O veículo foi removido e a porção de drogas apresentada na Denar (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico).

Deixe seu Comentário

Leia Também