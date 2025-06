Com sinais de estrangulamento, homem é encontrado morto na fronteira

Homem, ainda não identificado, foi encontrado morto durante a madrugada desta sexta-feira (20), próximo à comunidade indígena Pysyry, no município de Pedro Juan Caballero, cidade paraguaia na fronteira com o Brasil através de Ponta Porã.

Conforme as informações policiais, as equipes foram acionadas por volta de 1h10. Ao chegar no local, encontraram o corpo com marcas de estrangulamento no pescoço.

Diante da situação, o corpo foi retirado do local e levado para passar por exames de necropsia.

Ainda segundo as informações iniciais, divulgadas pelo Dourados News, o médico legista Lucas Riveros concluiu que a provável causa da morte foi asfixia mecânica por estrangulamento.

