Com suspeita de ser espancado, homem morre em hospital de Campo Grande

Gilson Carlos Rodrigues, de 58 anos, morreu logo após ser socorrido e encaminhado para a Santa Casa. Ele estava com múltiplas fraturas pelo corpo e com sinais de espancamento e o caso teria acontecido na rua Nove de Julho, na região da Vila Piratininga, em Campo Grande.

Segundo consta no boletim de ocorrência, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) atendeu a vítima e a irmã de Gilson esteve pelo local, encontrando uma grande quantidade de sangue no chão

Ela tentou pegar detalhes do ocorrido, mas não conseguiu.

Ao chegar no hospital, foi relatado que o homem estava com múltiplas fraturas pelo corpo, com uma abertura na testa e nariz lesionado, onde foi apontado que possivelmente ele foi agredido fisicamente.

O caso foi registrado como morte a esclarecer e passa a ser investigado pela Polícia Civil.

