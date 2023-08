Comboio de carros com cigarros e pneus contrabandeados é apreendido em MS

Um comboio com contrabando foi apreendido e um Jeep Renegade roubado em São Paulo, capital, no dia 9 de março deste ano foi recuperado pelo DOF (Departamento de Operações de Fronteira), na tarde de ontem (2), na BR-267, em Dourados.

Conforme as informações policiais, o veículo estava com placas falsas e carregado com três mil pacotes de cigarros ilegais. Os militares realizavam um patrulhamento pela região quando visualizaram um comboio de veículos rumo à rodovia MS-162. No momento em que viram a viatura policial, os condutores aceleraram e fugiram.

O Jeep Renegade e um Astra azul foram abandonados logo em seguida e seus condutores não foram localizados. Ambos veículos colidiram no momento da fuga e tiveram avarias. Um terceiro carro, um Astra cinza, foi localizado abandonado e seu condutor conseguiu fugir.

O quarto carro envolvido na ação, sendo um Voyage preto foi abordado com condutor e passageiro. Ambos, com 18 anos de idade, disseram que foram contratados para pegar o Voyage em Campo Grande e trazer cigarros do Paraguai. O veículo estava com 1.350 pacotes de cigarros ilegais.

Ao todo foram apreendidos 5.650 pacotes de cigarro e 35 pneus. Condutor e passageiro do Voyage, juntamente com o veículo e os 1.350 pacotes de cigarros, foram entregues da Polícia Federal de Dourados.

Os demais veículos e materiais apreendidos foram entregues na Receita Federal de Ponta Porã. O prejuízo estimado ao crime foi de 437 mil reais.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro da Operação Hórus, parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública com o Ministério da Justiça e Segurança Pública.



