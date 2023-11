Comboio de carros com contrabando avaliado em R$ 206 mil é apreendido na MS-379

A equipe do Tático Ostensivo Rodoviário-TOR, do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária, apreendeu na manhã desta quarta-feira (22) um comboio de quatro veículos carregados com cigarros contrabandeados do Paraguai.

Os policiais militares rodoviários realizavam policiamento na MS-379, zona rural do município de Dourados, com objetivo de coibir crimes de tráfico de drogas e contrabando, quando visualizaram um comboio de quatro veículos, sendo que os dois primeiros obedeceram a ordem de parada, porém outros dois fizeram retorno e se evadiram em sentido contrário, momento em que a equipe iniciou acompanhamento aos veículos suspeitos.

Acompanhamento tático foi realizado por cerca de cinco quilômetros, tendo os condutores dos veículos abandonado os mesmos às margens da rodovia e adentrado à área de vegetação, para fugir. Os policiais militares identificaram que os veículos estavam abarrotados com carga de cigarros contrabandeados, tendo encaminhado todos os veículos para a Base Operacional da PMR em Dourados.

Após a verificação da carga ilícita os dois condutores dos primeiros veículos, um homem de 62 e outro de 38 anos, foram encaminhados para a Polícia Federal, juntamente com os quatro veículos apreendidos e a carga de 2.366 pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai. O prejuízo do crime foi avaliado em R$ 206 mil.

Deixe seu Comentário

Leia Também