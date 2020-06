“Comboio de maconha” é abordado pela PRF na fronteira

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu nesta terça-feira (23), em duas ocorrências da Operação Tamoio II, 355 Kg de maconha em Ponta Porã. Seis pessoas foram presas, entre elas, dois batedores.

De acordo com a PRF, na primeira ocorrência, os policiais rodoviários federais fiscalizavam no km 68 da BR-463, quando abordaram um Chevrolet/Onix, ocupado por dois homens, de 24 e 28 anos. Durante entrevista, os suspeitos disseram terem vindo do Rio de Janeiro até Ponta Porã (MS) fazer compras e voltariam para a cidade natal.

Em seguida, foi abordado um Chevrolet/Prisma. O condutor também alegou ter vindo do Rio de Janeiro até Ponta Porã, fato que levantou as suspeitas da equipe. Após uma busca minuciosa, os agentes encontraram tabletes de maconha escondidos nas portas, assoalho e para-choque do veículo. Após pesagem, o ilícito totalizou 125 Kg, uma porção de 100 g de haxixe também foi encontrada.

Com o flagrante o motorista do GM/Prisma confessou o transporte da droga em troca da quitação de parte de uma dívida. Ele também disse que os outros dois homens abordados no Onix eram os batedores da droga, que posteriormente confessaram o envolvimento e declararam que receberiam R$ 5 mil cada um pelo serviço.

Logo após este primeiro flagrante, a equipe abordou um Hyundai/HB20S, placas de São Paulo (MS). O motorista, de 40 anos, e a passageira, de 33, levantaram suspeitas de que faziam o serviço de batedor para outro veículo.

Em seguida, foi abordado um Renault/Sandero, placas aparentes de Curitiba (PR). O condutor, 43 anos, foi flagrado transportando 230 Kg (duzentos e trinta quilos) de maconha no porta malas do carro. Ele confessou que o HB20 fazia o serviço de batedor para a droga.

Os agentes também descobriram que as placas do Sandero eram falsas. As verdadeiras mostraram que o automóvel pertencente a uma locadora e que não foi devolvido ao fim do contrato de locação, mas ainda não possuía boletim de roubo/furto.

Nas duas apreensões, seis pessoas foram presas, 355 Kg de maconha, 100 g de haxixe e quatro veículos apreendidos. Todos foram encaminhados para a Polícia Federal em Ponta Porã.

