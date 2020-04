Comerciante dispara contra cliente e policial na capital

O comerciante, Goldson Colman de 51 anos, foi preso após efetuar disparos com uma arma de fogo contra um cliente e um policial militar, na noite da última sexta-feira, no bairro Tijuca, em Campo Grande. A Polícia Militar foi acionada pela vítima de 40 anos.

Segundo o boletim de ocorrência, o crime aconteceu em uma loja de escapamentos. A vítima relatou aos policiais que chegou no estabelecimento por volta das 18h30 para pegar seu veículo, que havia deixado no local pela manhã para um conserto. No entanto, o dono do estabelecimento se negou a entregar o carro e teria atirado contra ele.

Quando os policiais chegaram e tentaram falar com o suspeito, ele novamente disparou, mas desta vez contra um sargento. Os dois disparos chegaram a perfurar o portão da loja de escapamentos. O filho do suspeito chegou no local, abriu o portão e se deparou com o pai com um revólver calibre 32 na mão.

Devido ao crime, o comerciante foi preso e encaminhado ao Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol. Ninguém ficou ferido.

Deixe seu Comentário

Leia Também