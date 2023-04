Comerciante é estuprada durante assalto no centro da Capital

Uma comerciante, de 55 anos, foi estuprada dentro da sua loja na tarde de ontem (18), no centro de Campo Grande. O crime aconteceu durante uma tentativa de roubo.

Conforme o boletim de ocorrência, o homem teria entrado no local com o rosto coberto e até mesmo escolheu alguns produtos que levaria da loja. Porém, em determinado momento, mandou a vítima entrar no banheiro do estabelecimento, onde cometeu o estupro.

Após o crime, ele abandonou tudo que levaria e fugiu. A vítima, que havia sido amarrada, conseguiu se soltar e pedir ajuda nas proximidades. Ela foi encaminhada para a Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), onde passou por exame no Imol (Instituto Médico e Odontológico Legal) da Casa de Mulher Brasileira.

O caso foi registrado e segue sendo investigado pelas autoridades policiais.

Deixe seu Comentário

Leia Também