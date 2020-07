Comerciante é identificado e multado por manobras em área de preservação

Um comerciante, de 46 anos, foi identificado e multado após praticar manobras com seu veículo em alta velocidade na Área de Proteção Ambiental Baía Negra, localizada no município de Ladário. Ele foi descoberto pela Polícia Militar Ambiental (PMA) após postar um vídeo na internet cometendo o crime ambiental.

As imagens foram divulgadas no dia 25 de junho, mas só foi localizado nesta sexta-feira (10). Ele mora em Corumbá e, conforme a PMA, assumiu a autoria, porém, disse não ter conhecimento da proibição de manobras no local. Para localizar o homem, a PMA solicitou um relatório ao Gestor da APA e iniciou trabalhos até identificar o autor.

Ele foi autuado administrativamente no valor de R$ 500. No local, uma grande área, que parece uma “prainha” foi formada devido à seca na região e o lugar passou a ser visitado pela população.

Baía Negra

A unidade de conservação possui aproximadamente seis mil hectares de domínio da União, hoje ocupada por uma comunidade ribeirinha que sobrevive da cultura de subsistência, criação de pequenos animais, extração de arroz, pesca artesanal com captura de iscas. A área tem algumas pousadas.

A Apa Baía Negra é a primeira Unidade de Conservação de Uso Sustentável no Pantanal, que agrega preservação ambiental e sobrevivência das populações tradicionais. O objetivo é a ocupação sustentável, pois o local possui um valor inesgotável de riquezas históricas, turísticas e arqueológicas, como apontaram os estudos feitos pela Secretaria de Patrimônio da União (SPU) na região, durante a sua criação.

A área de proteção ambiental está dividida em zonas com delimitações das atividades permitidas, restringidas e proibidas. Atualmente, aproximadamente 48 famílias vivem na Apa Baía Negra.

