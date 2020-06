Comerciante é morta a tiros ao reagir assalto

Joilson Francelino, com informações da mídia local

Maria Deuselina Freire Carvalho, 34 anos, foi morta por bandidos que invadiram seu comércio na última terça-feira (25), no centro de São José do Rio Claro, Mato Grosso. Segundo a Polícia Civil, a vítima tinha uma arma e apontou contra um dos dois assaltantes que estavam no estabelecimento.

De acordo com a mídia local, a comerciante, que era dona de uma "espetaria", estava sentada perto da rua quando dois homens chegaram em uma moto. Achando que eram clientes, ela foi até o balcão de atendimento, mas foi rendida por um dos assaltantes e ouviu o anúncio do roubo.

Após perceber o assalto, ela sacou uma arma e apontou para um dos homens, que também estava armado. Ele atirou e fugiu com o segundo suspeito que o aguardava na moto.

Testemunhas próximas ao local ouviram os disparos e chamaram ajuda. Uma ambulância foi acionada e chegou a ir até o local e levou a vítima ao Hospital Municipal, mas Maria Deuselina já chegou na unidade de saúde sem vida.

O crime é investigado pela Polícia Civil, mas ninguém foi preso.

