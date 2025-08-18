Menu
Menu Busca segunda, 18 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Comerciante é morto a tiros na frente da esposa grávida em Ponta Porã

Ele estava no serviço quando foi alvo dos disparos

18 agosto 2025 - 15h51Brenda Assis

Hélio Montana, comerciante da região de fronteira, foi morto a tiros na frente da esposa grávida durante o começo da tarde desta segunda-feira (18), em Ponta Porã.

Conforme as informações iniciais, Hélio era proprietário de um centro automotivo. Na hora do almoço de hoje, ele estava no estabelecimento quando os atiradores chegaram efetuando disparos em sua direção.

Alvejado várias vezes, ele morreu ainda no local. Apesar do suspeito e da cena chocante, a esposa da vítima não chegou a ser atingida por nenhum dos tiros.

As equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil foram acionadas para atender o caso. Assim como em outras execuções, a suspeita é que o crime tenha ligação com o tráfico de drogas.

Reportar Erro
Gov Festival de Bonito Ago25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Mulher sai andando nua na rua após matar o pai e confessa crime: 'Me prostituía'
Polícia
Mulher sai andando nua na rua após matar o pai e confessa crime: 'Me prostituía'
Santa Casa da Capital
Polícia
Homem morre na Santa Casa após ser eletrocutado em Dourados
Imagem Ilustrativa
Polícia
Homem é esfaqueado após bater em 'garota do job' ao se recusar a pagar por programa
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Mulher morre na Santa Casa dias após apanhar do filho autista em Jardim
Homem atira para o alto e acaba preso horas depois em Campo Grande
Polícia
Homem atira para o alto e acaba preso horas depois em Campo Grande
Elizangela Arce Correa não sobreviveu ao ataque
Polícia
Acusado de matar mulher a facadas no Los Angeles é preso em Mato Grosso
O ataque aconteceu na tarde de domingo
Polícia
Família é resgatada pelo Corpo de Bombeiros após ataque de abelhas matar animais em MS
O acidente aconteceu na noite de sexta-feira
Polícia
Adolescente morre ao sofrer acidente grave em Santa Rita do Pardo
Pamela Mirella Ferreira de Lima, vítima do ataque
Justiça
Travestis que mataram Pâmela queimada vão a júri popular em Campo Grande
Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário Centro
Polícia
Idoso é chamado de "caloteiro" ao solicitar nota fiscal de serviço de guincho na Capital

Mais Lidas

Carro ficou praticamente destruído no acidente
Interior
Motorista morre e passageira é socorrida em estado grave em rodovia de Sidrolândia
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Homem é espancado pela ex enquanto dormia na casa da mãe em Campo Grande
Drogas estavam escondidas na caminhonete e em uma casa
Polícia
Denúncia leva ROMU a encontrar caminhonete com 635 quilos de drogas no Lageado
Cachorrinha foi resgatada por uma ONG
Interior
JD1TV: Idoso que praticou zoofilia com cadela pode ser internado compulsoriamente em MS