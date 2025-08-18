Comerciante é morto a tiros na frente da esposa grávida em Ponta Porã

Hélio Montana, comerciante da região de fronteira, foi morto a tiros na frente da esposa grávida durante o começo da tarde desta segunda-feira (18), em Ponta Porã.

Conforme as informações iniciais, Hélio era proprietário de um centro automotivo. Na hora do almoço de hoje, ele estava no estabelecimento quando os atiradores chegaram efetuando disparos em sua direção.

Alvejado várias vezes, ele morreu ainda no local. Apesar do suspeito e da cena chocante, a esposa da vítima não chegou a ser atingida por nenhum dos tiros.

As equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil foram acionadas para atender o caso. Assim como em outras execuções, a suspeita é que o crime tenha ligação com o tráfico de drogas.

