Comerciante é preso após vender drogas em conveniência da Capital

A Polícia Civil, por intermédio da 3ª Delegacia de Polícia, em conjunto com o 11º batalhão da Polícia Militar, prendeu nesta sexta-feira (6) um comerciante de 39 anos, suspeito de vender drogas em uma conveniência da Capital.

O homem estaria utilizando do comércio, localizado no Bairro São Francisco, para comercializar cocaína. No total, foram apreendidas 23 trouxinhas da droga em um armário na recepção.

Além de trouxinhas da droga, a polícia apreendeu dinheiro e maquininhas de cartão de crédito utilizada nas transações.

