Comerciante é preso por vender fogos, linha chilena e cigarro contrabandeado na Capital

Um homem, de 38 anos, foi preso durante esta quarta-feira (24) por vender e expor fogos de artifício, linha com cortante (chilena) e cigarro paraguaio, no Bairro Estrela Dalva, em Campo Grande.

Conforme as informações policiais, as equipes da DECON (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo), em ação conjunta com a 3ª DP e o Procon-MS, estavam fazendo fiscalização no local.

Por conta das irregularidades, o funcionamento do comércio foi suspenso temporariamente por falta de alvará. O Homem será encaminhado para audiência de custódia.

No local foram apreendidos: 80 pacotes de cigarros do Paraguai; 70 Unidades de maços de cigarros do Paraguai diversos; 145 carretéis de linha chilena (com cerol); 65 caixas de bombas diversas; 190 caixas de bombas tracão; 235 unidades de Bomba apito de vara e 13 caixas de fogos.

