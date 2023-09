Comerciante é preso por vender produtos estragados no Guanandi

Um comerciante do bairro Guanandi foi preso durante a tarde de terça-feira (5), por expor e vender produtos impróprios para consumo, em Campo Grande.

Conforme as informações da Polícia Civil, esta ação foi uma realização da DECON (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo), em parceria com a IAGRO (Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal) e o Procon, após denúncias anônimas.

A fiscalização apurou que o comerciante não possuía autorização do Serviço de Inspeção Municipal (SIM). Ele ainda fracionava para venda frios vencidos.

Durante a ação foi apreendido 5.019 quilos de alimentos, sendo 1670 quilos de muçarela argentina importada sem autorização do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).

Ele foi preso por expor à venda produto impróprio para o consumo, além de desobediência e receptação qualificada.

