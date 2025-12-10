Comerciante perde mais de R$ 1,3 mil ao ser vítima de golpe em Rio Brilhante

A proprietária de um restaurante, localizado na rua Júlio Siqueira Maia, em Rio Brilhante, perdeu R$ 1.300 após cair em um golpe envolvendo um falso comprovante de transferência. O caso foi registrado como estelionato na Polícia Civil.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima foi procurada por um homem que solicitou orçamento para o fornecimento de 20 marmitas por dia durante 10 dias. O serviço foi fechado por R$ 5.240, que seriam pagos à vista por meio de transferência bancária (TED).

Logo depois, o suspeito enviou à comerciante um comprovante alegando ter feito o pagamento. Ele afirmou, porém, que teria transferido por engano o valor de R$ 6.540 — R$ 1.300 a mais — e pediu que a diferença fosse devolvida via Pix.

Sem conferir se o dinheiro havia de fato caído na conta, a empresária fez o Pix solicitado. Minutos depois, ao verificar o extrato bancário, percebeu que nenhuma transferência havia sido realizada e que o comprovante enviado era falso.

A polícia investiga o caso e orienta que comerciantes sempre confirmem o recebimento de valores antes de realizar qualquer devolução.

