Comércio é alvo de pistoleiros que descarregam pistolas na fronteira

Durante a noite desta terça-feira (5), uma casa de frangos foi alvo de pistoleiros em uma motocicleta e dispararam diversas vezes contra o comércio na região, que fica no bairro Mariscal Estigarribia, em Pedro Juan Caballero, cidade fronteiriça com Ponta Porã em Mato Grosso do Sul.

Os tiros atingiram as portas de vidro e a parede da frente do estabelecimento, conforme noticiado pelo site ABC Color.

Após o ataque, ainda sem motivos claros, os pistoleiros fugiram do local e logo na sequência, a Polícia Nacional do Paraguai iniciou as investigações para tentar encontrar os suspeitos.

Na averiguação da cena do crime, pelo menos 18 cápsulas de pistolas 9 milímetros foram encontradas. Os projéteis foram recolhidos e serão entregues a perícia.

"Não se sabe se os proprietários receberam algum tipo de ameaça sobre o ocorrido. Analisaremos as circunstâncias para determinar os responsáveis pelo caso, bem como a motivação", disse o comissário Óscar Cuevas ao site paraguaio.

