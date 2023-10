Comparsas de detento trocam tiro com a PM durante fuga de presídio

Comparsas do detento Douglas Bento acabaram trocando tiros com a Polícia Militar após fuga do detento do Presídio de Regime Aberto Casa do Albergado, na noite desta sexta-feira (6), em Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência do caso, o detento fugiu do presídio, localizado na Avenida Cassiano Sandim de Rezende, no Bairro Vila Sobrinho, pulando o muro do local com o auxílio de uma corda.

Após a fuga, a Polícia Militar foi acionada e durante diligências, encontrou o detento escondido em meio ao matagal de um terreno baldio aos fundos do presídio.

Ao notar os policiais, o criminoso entrou em fuga, sendo perseguido por um policial. Foi neste momento que um carro, modelo Volkswagen Gol, que seguia pela Cassiano Sandim, disparou contra os policiais.

Se defendendo, os militares efetuaram seis disparos contra o veículo, que fugiu após ser alvejado. A polícia não conseguiu identificar quantas pessoas ocupavam o veículo e nem a placa.

O fugitivo foi capturado e encaminhado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol, onde o caso foi registrado como homicídio, se praticado contra a autoridade ou agente, integrantes do sistema prisional e da força nacional de segurança pública, no exercício da função ou em decorrência dela, na forma tentada.

