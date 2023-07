Comprando droga em beco da Nhanha, motorista de Amarok é preso com arma e munições

Na noite desta segunda-feira (17), um homem, de 30 anos, e sua namorada, de 20 anos, foram encaminhados para a delegacia, após serem flagrados com drogas em uma Volkswagen Amarok e uma pistola com várias munições em uma boca de fumo na região do Jardim Nhanhá, em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, uma viatura da Polícia Militar realiza rondas no bairro, quando avistaram a caminhonete parada na esquina da rua dos Andes e em determinado momento, o condutor passou a realizar diversas conversões com o intuito de despistar os policiais.

Porém, os militares conseguiram abordar os suspeitos próximo do local de onde estavam. Com as duas pessoas, o homem e a jovem, nada foram encontrado, mas durante averiguação ao veículo, os policiais encontraram uma pistola de calibre 380, além de uma bolsa com cerca de 53 munições intactas e porções de cocaína.

Os suspeitos apontaram que eram usuários de drogas e que estavam ali para comprar entorpecentes. Referente a pistola, o rapaz explicou que comprou do seu primo para segurança pessoal, tendo essa versão confirmada pela namorada do suspeito.

Ambos foram encaminhados e o rapaz foi detido em flagrante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, sendo levado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

