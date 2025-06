"Comunidade terapêutica" ilegal é desmantelada após denúncia de maus-tratos

Uma clínica de recuperação que funcionava ilegalmente foi fechaga nesta sexta-feira (13), na Avenida Antônio Dinis Gonçalves, em Nova Alvorada do Sul, após denúncias de agressão.



De acordo com o boletim de ocorrência, Procurou a polícia relatando que foi impedido de sair do local e ao tentar fugir acabou espancado como forma de castigo antes de ser sedado.



Grande fiscalização local nove internos alegaram que estavam ali de forma compulsória e não voluntária ao contrário do que foi defendido pelos responsáveis que informaram se tratar de uma comunidade terapêutica

O espaço não possui licença válida nem autorização judicial para funcionamento.

A equipe constatou ainda que não havia médico nem profissional de saúde habilitado para acompanhamento dos pacientes, além da falta de laudos que justificassem as internações.



Diante das irregularidades, os nove internos foram resgatados e encaminhados para atendimento especializado oferecido pelo poder público. Após os cuidados necessários, deverão ser reintegrados às famílias. A Polícia Civil investiga o caso por possíveis violações de direitos humanos, com apoio de outros órgãos fiscalizadores

