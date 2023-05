Concessionária que administra rodovias abre vagas em 9 cidades de MS

A CCR MSVia, concessionária responsável pela administração da BR-163-MS, está com vagas abertas para diversas áreas. Há oportunidades para gente de atendimento e monitoramento, agente de manutenção, atendimento APH enfermeiro (a), técnico (a) de segurança do trabalho, assistente administrativo e agente de arrecadação.

As ocupações são para o preenchimento do quadro de colaboradores dos municípios de Mundo Novo, Naviraí, Caarapó, Anhanduí, Campo Grande, Bandeirantes, São Gabriel do Oeste, Rio Verde de MT e Pedro Gomes.

Os interessados devem acessar o site www.msvia.com.br e clicar no link ‘Trabalhe Conosco’, no canto superior direito da página. Em seguida, uma nova página irá abrir onde deverá ser selecionada a vaga desejada.

Também é possível candidatar-se a qualquer uma das funções oferecidas pelo Grupo CCR em todo o Brasil. Os interessados também podem enviar o currículo para a vaga pretendida através do WhatsApp (67) 9 9609-1663.

Benefícios- Entre os benefícios oferecidos pela Concessionária para todas as vagas estão: vale refeição/ou alimentação, assistência médica, participação nos lucros, day off de aniversário, entre outros.

