Condenada a 15 anos de prisão por latrocínio é presa em Aquidauana

Uma mulher, de 28 anos, foi presa durante esta quarta-feira (30), pela Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da 1ª Delegacia de Aquidauana. Ela havia sido condenada pelo crime de homicídio qualificado.

Conforme as informações policiais, a ordem judicial foi expedida pela 2ª Vara de Execução Penal do Interior do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, após a mulher ser sentenciada a 15 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão em regime fechado, por um crime ocorrido na madrugada de 29 de janeiro de 2016.

De acordo com o processo, a mulher, junto com outros dois comparsas, foi até a residência da vítima com a intenção de furtar objetos que pudessem ser trocados por entorpecentes.

No entanto, a ação terminou de forma violenta: a vítima foi retirada à força da casa, empurrada e esfaqueada duas vezes, não resistindo aos ferimentos.

Após o crime, os envolvidos utilizaram parte do valor obtido com os objetos subtraídos para comprar drogas, que foram posteriormente divididas entre eles.

