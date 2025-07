Condenada por matar Daniela é presa pela polícia em Campo Grande

Mulher, de 26 anos, acusada e condenada pela morte de Daniela Alencar Viegas, em novembro de 2018, foi presa na tarde desta quarta-feira (23), no bairro Núcleo Habitacional Buriti, em Campo Grande.

A prisão foi efetuada por uma equipe da DHPP (Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa).

Segundo informado pela polícia, o crime aconteceu nas imediações de um bar e na época, Daniela foi atingida com vários golpes de faca.

As investigações apontaram que Daniela foi morta por quatro irmãs, que possuíam inimizade com ela, crime motivado por mera discussão pretérita entre as partes, ou seja, por motivo fútil.

Sobre as irmãs, duas eram menores de idade, de modo que as outras, maiores, aquelas apontaram a autoria do crime, visando-se, assim, não serem responsabilizadas.

Todavia, submetidas a júri popular, uma das irmãs, maior de 18 anos, foi condenada a 12 anos de prisão, porquanto que se entendeu que ela forneceu a arma branca às menores e determinou que elas matassem a vítima.

