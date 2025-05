Condenado a 12 anos de prisão por estupro é preso no Jardim Vida Nova

Um homem, de 58 anos, foi preso após ser condenado a mais de 12 anos de prisão pelo crime de estupro de vulnerável no Bairro Jardim Vida Nova, em Campo Grande. A detenção dele foi realizada durante a tarde de ontem (28), pela a Polícia Civil, por meio do GOI (Grupo de Operações e Investigações).

Conforme as informações policias, o autor foi condenado, com decisão transitada em julgado, pelo crime de estupro de vulnerável, sendo que a 1ª Vara de violência doméstica e familiar contra a mulher expediu Mandado de prisão para cumprimento de pena definitiva de 12 anos e 10 meses em regime prisional fechado.

Diante do mandado de prisão e denúncias recebidas, as equipes do GOI conseguiram localizar e prender o homem, que foi encaminhando até a Casa da Mulher brasileira, onde foi realizado o devido cumprimento do mandado de prisão.

Agora, o autor do crime será levado para a cadeia, onde permanecerá a disposição da justiça.

