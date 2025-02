Condenado a 14 anos de prisão, por estuprar a enteada, é preso em Paranaíba

Um homem, de 32 anos, foi preso anos depois de ser condenado a ficar 14 anos presos por estuprar a própria enteada em 2020. O caso teria acontecido na cidade de Paranaíba.

Conforme as informações policiais, as equipes do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia Civil de Paranaíba e do Núcleo Regional de Inteligência (NRI), receberam denúncias sobre o paradeiro do homem em uma área rural do município.

Os investigadores passaram a fazer diligências no local, para tentar localizar o condenado. Ele então foi detido nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira (10).

O autor do estupro foi conduzido à Delegacia de Polícia e, após, encaminhado ao Estabelecimento Penal local, onde permanece à disposição da Justiça.

