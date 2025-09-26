Menu
Polícia

Condenado a 14 anos de prisão por estupro é preso na zona rural de MS

O crime teria ocorrido em 2016, mas o suspeito estava foragido

26 setembro 2025 - 15h51Brenda Assis
Delegacia de Polícia Civil de São Gabriel do OesteDelegacia de Polícia Civil de São Gabriel do Oeste   (Veja Aqui MS)

Homem, de 44 anos, condenado pelo crime de estupro de vulnerável, foi preso pela PMR (Polícia Militar Rural) durante a tarde de quinta-feira (25) em uma propriedade rural localizada em São Gabriel do Oeste.

Conforme as informações policiais, o homem teria sido condenado a 14 anos de prisão pelo crime ocorrido em 2016, mas estava foragido da justiça. Ontem, as equipes estavam fazendo uma operação na zona rural do município quando abordou o suspeito.

Durante as verificações, foi descoberto que ele tinha um mandado de prisão em aberto, que foi cumprido na quinta-feira, permanecendo a disposição da Justiça.

