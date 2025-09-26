Condenado a 14 anos de prisão por estupro é preso na zona rural de MS

Homem, de 44 anos, condenado pelo crime de estupro de vulnerável, foi preso pela PMR (Polícia Militar Rural) durante a tarde de quinta-feira (25) em uma propriedade rural localizada em São Gabriel do Oeste.

Conforme as informações policiais, o homem teria sido condenado a 14 anos de prisão pelo crime ocorrido em 2016, mas estava foragido da justiça. Ontem, as equipes estavam fazendo uma operação na zona rural do município quando abordou o suspeito.

Durante as verificações, foi descoberto que ele tinha um mandado de prisão em aberto, que foi cumprido na quinta-feira, permanecendo a disposição da Justiça.

