Condenado a 14 anos de prisão por estupro é preso na zona rural de MS

Homem, de 44 anos, condenado pelo crime de estupro de vulnerável, foi preso pela PMR (Polícia Militar Rural) durante a tarde de quinta-feira (25) em uma propriedade rural localizada em São Gabriel do Oeste.
Conforme as informações policiais, o homem teria sido condenado a 14 anos de prisão pelo crime ocorrido em 2016, mas estava foragido da justiça. Ontem, as equipes estavam fazendo uma operação na zona rural do município quando abordou o suspeito.
Durante as verificações, foi descoberto que ele tinha um mandado de prisão em aberto, que foi cumprido na quinta-feira, permanecendo a disposição da Justiça.Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Justiça
Justiça condena "Perturbado do PCC" a mais de 10 anos de prisão por atirar em 'desafeto'
Polícia
Polícia diz que trio paraguaio foi executado por dois pistoleiros
Polícia
Mulher é presa e adolescente apreendido por tentar furtar moto em Dourados
Polícia
Corpos de vítimas de acidente aéreo no Pantanal são levados para o IMOL de Campo Grande
Polícia
Homem é preso por fugir e bater em PM's durante abordagem em Dourados
Polícia
Homem 'mete a colher em briga de marido e mulher' e acaba esfaqueado em Rio Verde
Polícia
Acidente entre caminhões e carro deixa três mortos e um ferido na BR-116
Política
STF nega mais um habeas corpus em favor de Jair Bolsonaro por unanimidade
Polícia
Com golpes até em Gabigol, grupo deixou rombo de R$ 250 mil em banco de Campo Grande
Justiça