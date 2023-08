Condenado a 18 anos por estuprar a sobrinha, homem é preso em Bela Vista

Homem, de 50 anos, condenado por estupro de vulnerável foi preso durante a tarde de terça-feira (29), em Bela Vista. O crime teria acontecido em 2020.

Conforme as informações policiais, a vítima seria a sobrinha do autor. As investigações foram conduzidas pela delegacia de cidade, resultando em uma condenação de 18 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, pelo crime de estupro de vulnerável.

O autor estava foragido desde que a sentença saiu, em 2022. Ele acabou sendo encontrado em uma residência alugada. O preso será encaminhado ao presídio de Jardim, onde permanecerá à disposição da justiça.

