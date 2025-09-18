Menu
Polícia

Condenado a 21 anos de prisão por estupro em SP é preso em Dourados

O mandado foi expedido pela Justiça da Comarca de Itaporanga, em São Paulo, onde ocorreu a condenação

18 setembro 2025 - 18h11Brenda Assis

Idoso, de 62 anos, foi preso pela equipe da 1ª Delegacia de Polícia de Dourados e do Setor de Investigações Gerais (SIG), na quarta-feira (17). Ele tinha um mandado de prisão em aberto após ser condenado a 21 anos de reclusão pelo crime de estupro de vulnerável.

O mandado foi expedido pela Justiça da Comarca de Itaporanga, em São Paulo, onde ocorreu a condenação. A partir da ordem judicial, a Polícia Civil de Dourados desencadeou diligências investigativas que permitiram identificar o paradeiro do condenado, que se encontrava residindo na cidade.

Após a localização, os policiais efetuaram a prisão e conduziram o homem até a unidade policial, onde foram adotados os procedimentos de praxe.

Em seguida, ele foi colocado à disposição da Justiça para início do cumprimento da pena.

