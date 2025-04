Condenado a 8 anos de prisão por estupro é preso em Sete Quedas

Homem, de 54 anos, foi preso durante a sexta-feira (4) pela Delegacia de Sete Quedas, em apoio à Unidade de Monitoramento Eletrônico. Ele tinha uma condenação de 8 anos de prisão pelo crime de estupro de vulnerável.

Conforme as informações divulgadas pela Polícia Civil, o mandado foi expedido pelo Juízo da Execução Penal após diversas violações nas condições do monitoramento eletrônico do homem, cuidando até mesmo sua para o país vizinho, Paraguai.

Assim que tomou conhecimento da ordem judicial, a equipe da Polícia Civil de Sete Quedas iniciou diligências e obteve êxito na localização e prisão do foragido em menos de 30 minutos.

Após a prisão, o homem foi encaminhado ao hospital local para realização do exame de corpo de delito e, em seguida, transferido para o Estabelecimento Penal de Amambai (EPAM), onde permanecerá à disposição da Justiça.

