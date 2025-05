Condenado a 8 anos por estupro, homem é preso em aldeia de Dourados

Um homem, que foi condenado a 8 anos de prisão por estupro de vulnerável, foi preso durante a manhã desta segunda-feira (19) na Aldeia Jaguapirú II, em Dourados.

Conforme as informações policiais, a prisão foi realizada pela Polícia Civil, através da DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente), que durante o mês de maio, participa da Operação Caminhos Seguros 2025, coordenada pelo Ministério da Justiça, com foco no combate à exploração sexual de crianças e adolescentes.

O homem estava com um mandado de prisão definitivo, após ter sido sentenciado a 8 anos de reclusão pelo crime de estupro de vulnerável.

Agora, ele permanecerá a disposição da justiça para cumprir sua pena.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também