Condenado a mais de 14 anos de prisão por estupro, homem é preso em Naviraí

Homem, de 30 anos, foi preso depois de ser condenado a 14 anos, 10 meses e 15 dias de prisão. O mandado foi cumprido ela DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) de Naviraí.

Conforme as informações policiais, o mandado foi expedido no dia 19 de março, onde ele deveria cumprir a pena em regime fechado, pelo crime previsto no artigo. 213, § 1º, c.c art. 226, inciso II, por duas vezes, na forma do art. 71, todos do Código Penal.

O autor foi localizado em sua residência, sendo conduzido à Unidade Policial para a adoção das providências legais cabíveis.

Após os trâmites de praxe, será encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

