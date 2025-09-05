Condenado a mais de 24 anos de prisão por estupro, homem é capturado em Camapuã

Homem de 60 anos foi preso durante a manhã desta sexta-feira (5) na cidade de Camapuã.

Conforme as informações policiais, ele teria sido condenado a 24 anos, 8 meses e 7 dias pelo crime de Estupro de Vulnerável. A ordem judicial foi expedida após o trânsito em julgado da sentença condenatória (encerramento definitivo do processo criminal), e a captura ocorreu por volta do meio-dia de hoje.

“Assim que tivemos acesso ao Mandado de Prisão, efetuamos diligências e localizamos o alvo no município. Como se trata de prisão definitiva, o indivíduo passará por audiência de custódia e posteriormente será encaminhado à Polícia Penal, em Coxim, onde cumprirá a pena imposta”, esclareceu o Delegado de Polícia Gustavo Detomi, que participou da operação.

Agora, o homem foi encaminhado para a cela da delegacia da cidade, até passar por audiência de custódia e ser encaminhado para o presídio.

