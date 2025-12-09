Condenado por estuprar a enteada de 12 anos é preso em Corumbá

Homem, de 35 anos, que estava foragido após ser condenado pelo crime de estupro foi preso na manhã desta terça-feira (9), em Corumbá.

Conforme as informações policiais, o mandado de prisão definitiva expedido pela 2ª Vara Criminal de Corumbá. A ordem judicial determinava o cumprimento de pena de 20 anos, 5 meses e 20 dias de reclusão em regime fechado, após condenação transitada em julgado pelo crime de estupro de vulnerável.

Os crimes ocorreram em agosto de 2021. O condenado, que na época era padrasto da vítima de 12 anos, aproveitou para estuprar a menor.

A pena foi aplicada com o aumento previsto em lei para casos em que o agente é ascendente, padrasto, tutor ou detém qualquer forma de autoridade sobre a vítima. A captura foi realizada após levantamento de informações e monitoramento de endereços e locais de possível circulação do foragido.

As equipes policiais conseguiram localizá-lo em um ponto da região portuária da cidade, onde a prisão foi efetuada sem resistência. Após os procedimentos oficiais na delegacia, o indivíduo foi recolhido ao sistema penitenciário local, dando início ao cumprimento da pena.

