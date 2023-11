Condenado por estuprar a enteada de 12 anos, idoso é preso em Aquidauana

Um idoso, de 75 anos, foi preso por estuprar a enteada, que na época tinha 12 anos, em 2014. Ele estava morando na cidade de Aquidauana.

Conforme as informações policiais, depois de julgado o homem teria sido condenado a 15 anos de prisão em regime fechado. No entanto, estava foragido do sistema prisional.

Ontem (29), a Polícia Civil, por intermédio da 1ª Delegacia de Aquidauana, efetuou a prisão. O mandado teria sido expedido pela vara Criminal da Infância e Juventude do município.

