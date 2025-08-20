Condenado por estuprar a filha é preso em Dourados

Homem, de 58 anos, foi preso pelo crime de estupro contra sua própria filha que na época dos fatos tinha 8 anos de idade. O crime aconteceu em Dourados.
Conforme as informações policiais, o crime aconteceu entre os dias 1° de julho de 2005 e 31 de março de 2008, quando o suspeito manteve conjunção carnal, por diversas vezes, com sua própria filha, que à época tinha entre 8 e 10 anos.
Apesar de ter acontecido há muito tempo, caso foi denunciado apenas em 2014. O processo criminal teve fim após o não conhecimento de recurso interposto pela defesa no Superior Tribunal de Justiça.
Diante da situação, ele foi condenado a 8 anos e 10 meses de prisão e estava foragido até esta quarta-feira (20), quando foi pego.
Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Polícia
Motociclista morre ao bater na traseira de caminhonete na BR-158
Polícia
Caminhoneiro tomba carreta e morre preso às ferragens em Cassilândia
Polícia
Homens trocam facadas e tijoladas durante briga por mulher em bar de Camapuã
Polícia
Motorista morre dias depois de sofrer acidente na MS-295, em Paranhos
Polícia
Grupo que movimentava o tráfico e a lavagem de dinheiro em MS é alvo da PF
Polícia
Acusado de matar rapaz que defendeu cunhado nega crime em delegacia na Capital
Polícia
Dede, que estuprou ex e enteada, continuará preso após confronto com Garras na Capital
Polícia
JD1TV: Ação da PM foi crucial e salvou motociclista acidentado no Carandá Bosque
Polícia
Idoso de 84 anos morre após acidente grave na zona rural de Deodápolis
Polícia