Condenado por estuprar a filha é preso em Dourados

Homem, de 58 anos, foi preso pelo crime de estupro contra sua própria filha que na época dos fatos tinha 8 anos de idade. O crime aconteceu em Dourados.

Conforme as informações policiais, o crime aconteceu entre os dias 1° de julho de 2005 e 31 de março de 2008, quando o suspeito manteve conjunção carnal, por diversas vezes, com sua própria filha, que à época tinha entre 8 e 10 anos.

Apesar de ter acontecido há muito tempo, caso foi denunciado apenas em 2014. O processo criminal teve fim após o não conhecimento de recurso interposto pela defesa no Superior Tribunal de Justiça.

Diante da situação, ele foi condenado a 8 anos e 10 meses de prisão e estava foragido até esta quarta-feira (20), quando foi pego.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também