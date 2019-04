Condenado por estupro de enteada é preso em Fátima do Sul

Um homem de 52 anos condenado por estupro de vulnerável, ocorrido no município de Sidrolândia foi preso na cidade de Fátima do Sul, durante uma operação envolvendo Policiais Civis do Setor de Investigações Gerais.

De acordo com o site Fatima em Dia, a juíza Sandra Regina da Silva Ribeiro Artioli, da comarca de Sidrolândia, condenou em fevereiro deste ano, o padrasto de uma menina, pelo crime de estupro de vulnerável (ter conjunção carnaval ou praticar ato libidinoso com menor de 14 anos). O homem foi condenado a 28 anos e seis meses de prisão em regime fechado.

De acordo com as informações contidas no processo, a culpabilidade do réu, consiste em que o fato do crime ter sido cometido contra uma enteada merece maior reprovação da conduta, já que cabia ao réu exercer o dever ininterrupto de proteção.

O condenado foi recolhido para a carceragem da Polícia Civil de Fátima do Sul, de onde foi encaminhado para a Penitenciária Estadual de Dourados (PED), para cumprimento da pena.

