Condenado por estupro é preso em fazenda de Santa Rita do Pardo

Um homem, de 45 anos, foi preso pelo crime de estupro de vulnerável durante a manhã desta quarta-feira (9), na cidade de Santa Rita do Pardo.

Conforme as informações policiais, uma ação conjunta da Polícia Civil, por meio da Delegacia de Santa Rita do Pardo, e da Polícia Militar, conseguiram identificaram o paradeiro do foragido.

Durante as investigações, os policiais civis descobriram que o condenado estava escondido em um sítio localizado na zona rural do município, a aproximadamente 30 quilômetros da área urbana da cidade.

Diante das informações, as equipes foram até o local e capturaram o autor. Contra ele pesava uma condenação de 12 anos de prisão, em regime fechado.

Agora, ele permanece à disposição da Justiça para o cumprimento da pena.

