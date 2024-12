Condenado por estupro é preso no centro de Campo Grande

Homem, de 44 anos, foi preso pelo crime de estupro de vulnerável durante a manhã desta quinta-feira (5), em Campo Grande.

Conforme as informações da Polícia Civil, as equipes do GARRAS (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros) receberam a denúncia de que o homem abrigado em uma residência na região central.

Diante da situação, foi feito o monitoramento no imóvel até que o homem acabou sendo preso.

