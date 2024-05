Condenado por estupro é preso pela Polícia Federal no Nova Lima

Homem, que não teve o nome divulgado, foi peso durante a manhã desta segunda-feira (13), no bairro Nova Lima, em Campo Grande.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, um agente da Polícia Federal, junto com a equipe do Grupo de Capturas, conseguiu encontrar o homem que tinha um mandado de prisão em aberto pelo crime Art. 217-A, ou seja, estupro de vulnerável.

Na ocasião, o homem estava na Rua Dos Pracinhas, no bairro Nova Lima, junto com os pais quando foi localizado e preso.

Depois disso, as equipes da Polícia Federal foram para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde a prisão foi registrada como evasão de local de custódia legal.

