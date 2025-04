Condenado por estupro em Coxim é preso em fazenda de Mato Grosso

Um homem, de 50 anos, foi preso anos depois de ter sido condenado pelo crime de estupro de vulnerável ocorrido na cidade de Coxim, localizada no extremo norte de Mato Grosso do Sul. Ele estava escondido em Itiquira, no Mato Grosso.

Conforme as informações policiais, após o intercâmbio de informações com a Polícia Civil de Mato Grosso, o homem foi localizado durante esta terça-feira (22), se escondendo na área rural da cidade.

O foragido foi condenado pelo crime de estupro de vulnerável praticado no ano de 2008, depois de abusar da enteada, que na época tinha apenas 12 anos de idade.

Os fatos foram registrados na Delegacia da Mulher de Coxim, no ano de 2013, quando a adolescente reportou que os abusos continuaram nesta cidade e até seus 17 anos, quando já viviam na cidade de Água Clara.

Com a suposta localização, a equipe da DAM designada pela autoridade responsável, delegado José Wilson, conseguiu capturar o sentenciado nesta manhã, colocando-o à disposição do Poder Judiciário para o cumprimento da pena.

