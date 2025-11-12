Condenado por estupro em Roraima é preso no Aero Rancho

Um homem de 40 anos, condenado por estupro e foragido da Justiça de Rondônia, foi preso nesta terça-feira (12) por policiais do Garras (Delegacia Especializada de Repressão a Roubo a Banco, Assalto e Sequestro) em Campo Grande. Ele foi encontrado escondido em uma casa no bairro Aero Rancho.

De acordo com a polícia, os agentes receberam informações sobre o paradeiro do suspeito e passaram a monitorar a residência. O homem acabou sendo abordado e preso no momento em que saiu do local.

Durante a abordagem, ele apresentou um documento verdadeiro emitido no Mato Grosso, mas acabou confessando que sabia da condenação e que estava foragido.

O suspeito foi levado ao IMOL (Instituto de Medicina e Odontologia Legal) para exames e depois encaminhado à delegacia, onde ficará à disposição da Justiça.

A prisão aconteceu no contexto da Operação Protetor das Divisas e das Fronteiras, coordenada pelo Ministério da Justiça, que atua no combate a crimes como tráfico de drogas, posse ilegal de armas, contrabando e descaminho.

