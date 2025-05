Condenado por estupro em SP é preso se escondendo em Bataguassu

Homem, de 58 anos, condenado a uma pena de 10 anos e 8 meses de reclusão, pelo crime de estupro de vulnerável no estado de São Paulo, foi preso nesta quinta-feira (29) no município de Bataguassu.

Conforme as informações policiais, ele estava em uma casa no bairro Jardim América I, já se preparando para fugir da cidade, quando foi detido por volta das 21h pela Polícia Civil através do SIG (Setor de Investigações Gerais).

O mandado de prisão definitivo foi expedido pelo juízo da Vara Criminal da Comarca de Santo Anastácio (SP).

Após ser detido, o indivíduo foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Bataguassu e posteriormente será transferido para o sistema prisional, onde deverá cumprir o restante da pena imposta pela Justiça.

