Condenado por estupro, idoso é preso após receber alta de hospital em Campo Grande

Um idoso, de 78 anos, foi preso por estupro de vulnerável durante a tarde desta sexta-feira (16), em Campo Grande.

Conforme as informações policiais, as equipes do GARRAS (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros) foram informadas que o homem estava internado em um hospital da Capital, porém, receberia alta na manhã de hoje.

Diante da situação, os policiais foram até a unidade de saúde, prendendo o homem. Ele tinha um mandado de prisão em aberto após ter sido condenado por estupro.

Após a prisão, o foragido foi conduzido para o GARRAS, procedendo-se às comunicações de praxe.

