Condenado por estupro no Paraná é preso em Caarapó

Homem, de 33 anos, foi preso durante a manhã desta quinta-feira (6) por estupro de vulnerável, em Caarapó.

Conforme as informações policiais, o homem estava com mandado de prisão preventiva, expedido pela Vara de Execuções Penais de Maringá, no interior do Paraná.

Em Mato Grosso do Sul, durante a procura, ele chegou a fugir e se esconder um matagal. O homem ficou escondido por aproximadamente 7h, mas não teve sucesso.

