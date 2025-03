Condenado por invadir casa e estuprar adolescente de 17 anos Ã© preso em MS

Homem, de 52 anos, condenado por estupro em Camapuã foi preso durante a tarde de terça-feira (18), pela Polícia Civil, por meio dos agentes da SIG (Seção de Investigação Geral) e do NRI (Núcleo Regional de Inteligência) da Delegacia de Três Lagoas.

Conforme as informações policiais, o fato ocorreu no ano de 2021, quando a vítima tinha apenas 17 anos. Na época, ela detalhou que estava sozinha em casa quando o homem entrou no imóvel embriagado e usou a força para abusar da menor.

Ainda segundo a adolescente, os abusos se estenderam por cerca de 30 minutos, restando lesões corporais na garota. Diante dos fatos, ele foi processado e condenado, ao cumprimento de pena de quase quatro anos de reclusão, no regime fechado, sendo o mandado de prisão expedido há uma semana, pela 1ª Vara Criminal, da Comarca de Camapuã.

De posse do mandado, os investigadores procederam diligências e conseguiram localizar o indivíduo enquanto ele trabalhava. Ele foi conduzido até a Delegacia, onde após os procedimentos e realização do exame de corpo de delito, foi encaminhado às celas da DEPAC (Delegacia de Pronto atendimento Comunitário), onde aguardará o seu recâmbio para o início do cumprimento da pena.

