Condenado por matar duas pessoas queimadas em SP é preso em Campo Grande

Um jovem, de 30 anos, que era procurado no estado de São Paulo por ter matado duas pessoas carbonizadas foi preso no bairro Mata do Segredo, em Campo Grande, durante a quarta-feira (3).

Ele foi detido por uma equipe da DRACCO (Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul).

Conforme as informações levantadas, no ano de 2012, as ruas da zona norte da capital paulista foram tomadas por moradores que protestavam contra a legitimidade de uma ação policial que culminou na morte de duas pessoas consideradas suspeitas. Na oportunidade, um grupo mais radical passou a adotar medidas extremistas como depredação do patrimônio público, vandalismos em geral e incêndios contra ônibus do transporte coletivo.

Na oportunidade, duas pessoas – sendo um nacional e um estrangeiro de naturalidade boliviana – que estavam no interior de um dos ônibus incendiados, tiveram seus corpos carbonizados e morreram em razão dos ferimentos. As forças de segurança de São Paulo se mobilizaram e, prontamente, apresentaram à Justiça paulista mais de 20 suspeitos de envolvimento nos crimes, dentre eles, o homem preso na Capital de Mato Grosso do Sul.

Em fevereiro desde ano, após o processo judicial, contraditório e ampla defesa aos acusados, quase todos foram condenados, sendo que a pena do preso foi individualizada e fixada pelo Tribunal do Júri do Estado de São Paulo no patamar de 21 anos de reclusão no regime fechado.

O condenado detido aguardará preso pelas futuras deliberações da justiça.

