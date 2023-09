Condenado por tráfico de drogas e corrupção de menores é preso em Sidrolândia

Homem, que não teve a identidade divulgada, foi preso durante a tarde de quarta-feira (6) em Sidolândia. Ele foi condenado pelos crimes de tráfico de drogas e corrupção de menores.

Segundo a Polícia Civil, as informações iniciais apontam que o homem morando junto com sua esposa e filhos em um bairro na região de Sidrolândia. Com isso, os investigadores realizaram monitoramento e assim que confirmaram a presença do investigado no local, efetuaram a prisão.

Ele foi capturado em menos de 24 horas depois de ser expedido mandado de prisão.

