Condenado que usava nome falso é preso em Campo Grande

Um homem, que não teve a identificação divulgada, foi preso ao ser flagrado se apresentando com o nome falso no Centro Penal Agroindustrial da Gameleira. A prisão foi realizada pelo DRACCO (Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado), durante a quarta-feira (5).

As investigações tiveram início após informações recebidas pelo DRACCO indicando que o autor estaria fazendo uso de documentos falsificados. Diante da suspeita, a equipe policial realizou diligências investigativas, constatando que o verdadeiro nome do indivíduo, contra quem havia um mandado de prisão em aberto expedido pela Vara de Execução Penal do Interior (TJMS). O foragido possuía condenação definitiva a 30 anos, 5 meses e 1 dia de reclusão.

Investigações também apontam que o homem, possui vínculos com facção criminosa de atuação nacional que atua dentro e fora de presídios Depoimentos colhidos em investigações relacionadas indicam que ele estaria envolvido em atividades do chamado “tribunal do crime”, um sistema interno da facção utilizado para julgar e punir desafetos ou mesmo membros que descumprem as regras impostas pela organização.

Sua atuação dentro da estrutura da facção reforça sua periculosidade e a necessidade de manter sua custódia sob rigorosa vigilância.

A ação foi realizada no contexto da Operação “Protetor das Divisas e Fronteiras”, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), que tem como objetivo fortalecer o combate ao crime organizado em áreas de divisa e fronteira, intensificando ações integradas para a captura de foragidos, repressão a ilícitos transnacionais e desarticulação de organizações criminosas.

