Condenados por estupro de vulnerável, idosos são presos em Coxim

Dois idosos, de 62 e 75 anos, foram presos por condenações de estupro de vulneráveis pendentes em suas fichas criminais. As prisões foram realizadas durante a manhã desta segunda-feira (26), pela Polícia Civil, por meio da DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente).

Conforme as informações policiais, o idoso de 62 anos foi localizado no bairro Santa Maria. Contra ele havia sentença condenatória definitiva, com pena de 24 anos de reclusão em regime fechado, pelo crime de Estupro de Vulnerável.

Enquanto isso, o outro homem estava no Bairro Piracema. Em sua ficha consta uma condenação de 16 anos de reclusão em regime fechado pelo mesmo crime.

As prisões são resultado de ações integradas e contínuas voltadas ao enfrentamento da violência sexual infantojuvenil durante a Operação Caminhos Seguros 2025, coordenada pelo Ministério da Justiça.

As ações da Operação Caminhos Seguros continuam em todo o Estado com novas prisões sendo efetuadas.

