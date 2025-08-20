Condenados por estupro são presos em Iguatemi

Dois condenados por estupro, sendo um idoso de 74 anos e um homem, de 38 anos, foram presos durante esta quarta-feira (20), em Iguatemi.

Durante a manhã, a Delegacia de Iguatemi deu cumprimento ao Mandado de Prisão expedido pela Vara de Execuções Penais do Interior em desfavor do homem de 38 anos, por descumprimento de medidas judiciais impostas na condenação pelo crime de Estupro ocorrido em 2018, sendo determinado o retorno ao regime fechado.

Diante da situação, ele foi detido em uma empresa da região e encaminhado para a delegacia da cidade.

Já no começo da tarde de hoje, o idoso foi preso na zona rural do município. Ele havia sido condenado a 10 anos e 4 meses pelo crime de Estupro de Vulnerável praticado no ano de 2017.

Ambos os capturados foram conduzidos a Delegacia de Polícia de Iguatemi estando à disposição do Poder Judiciário local.

